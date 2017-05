LOMBARDIA: SEMINARIO SU DIRITTI UMANI E COMUNICAZIONE TRA CULTURE (2)

4 maggio 2017- 15:35

(AdnKronos) - I fenomeni di globalizzazione, la crescente internazionalizzazione delle metropoli, il pluralismo delle culture, aumentano le sfide per la convivenza, la corretta identificazione dei diritti umani da garantire, in una situazione in cui la comunicazione è fondamentale.Temi alti e ricchi di spunti di riflessione che sono stati illustrati da Paola Parolari, docente di Filosofia del diritto dell’Università di Brescia, Enzo Colombo, professore ordinario di Sociologia dell’Università degli Studi di Milano, e del giornalista Fabio Rubini, mentre le considerazioni finali sono state espresse dal direttore generale di Eupolis Filippo Bongiovanni. In una difficile epoca di trasformazione, la complessità delle possibili soluzioni non può tuttavia fare a meno del dialogo e del confronto, cavalcando il cambiamento in un’ottica progettuale.