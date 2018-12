29 dicembre 2018- 17:29 Lombardia: Sertori, Valtellina all'altezza della sfida olimpica

Milano, 29 dic. (AdnKronos) - Avviare un coordinamento tra i sindaci e le associazioni, per lavorare uniti qualora fosse la candidatura italiana, con Milano e Cortina, a conquistare le Olimpiadi invernali del 2026. E' l'obiettivo dell'incontro che si è svolto a Bormio, in Valtellina, tra gli assessori della Regione Lombardia Massimo Sertori (Enti locali, Montagna e Piccoli comuni) e Martina Cambiaghi (Sport e Giovani) e il sottosegretario regionale ai Grandi eventi sportivi Antonio Rossi, in città in occasione della Coppa del mondo di sci alpino, e tutti i sindaci dell'Alta Valle. "Eventi come quello della Coppa del Mondo di sci alpino e le Olimpiadi -spiega Sertori- possono essere utilizzati anche per compattare un intero territorio. La Coppa del mondo di sci alpino, appuntamento oramai fisso a Bormio, concorre in modo importante a dare visibilità in questo caso a tutta la Valtellina, che si sta dimostrando all'altezza di poter ospitare le tanto ambite Olimpiadi invernali del 2026".