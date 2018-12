4 dicembre 2018- 19:00 Lombardia: sì a mozione per candidare Milano a sede Tribunale Brevetti

Milano, 4 dic. (AdnKronos) - Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato all’unanimità una mozione della Lega per candidare Milano a sede centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti. Il gruppo consiliare invita la Giunta Fontana a impegnarsi con il Governo affinché siano messi in campo tutti gli strumenti necessari per promuovere la candidatura di Milano. “Il Consiglio regionale lombardo – spiega Roberto Mura, tra i firmatari del provvedimento - già nella scorsa legislatura aveva approvato alcuni atti d’indirizzo e controllo sull’argomento. In particolare, una Risoluzione per il trasferimento a Milano della divisione centrale della Corte dei brevetti di Londra, nella quale si auspicava l’ottenimento della sede principale del Tub a Milano". Un percorso "doveroso nei confronti dell’Italia" che nel 2017 è stato il Paese con il maggiore aumento di domande di brevetto in Europa (+4,3% su una media europea del 2,6%) e dove le percentuali del settore farmaceutico hanno registrato un incremento del +18%. La Lombardia, inoltre, è la prima regione italiana per deposito di brevetti e la città di Milano possiede tutti i requisiti sia logistici sia di alta professionalità per garantire la piena funzionalità della sede specializzata del Tribunale Unificato dei Brevetti. "Non possiamo rischiare di perdere anche questa occasione, com’è accaduto nel caso di Ema, anche perché le aspettative di indotto legate ad ospitare la sezione centrale specializzata del Tribunale Unificato dei Brevetti sono valutate in circa 350 milioni di euro annui. Tra l’altro, Milano avrebbe già una sede pronta ad ospitarlo in via San Barnaba". Il governatore Attilio Fontana chiederà al Ministro Enzo Moavero Milanesi di inserire il tema del trasferimento nell’Ordine del giorno del prossimo Consiglio dei Ministri degli Esteri dell’Unione Europea-