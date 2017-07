LOMBARDIA: Sì COMMISSIONE CULTURA A CRITERI DOTE SPORT

20 luglio 2017- 20:05

Milano, 20 lug. (AdnKronos) - Parere favorevole della Commissione Cultura della Regione Lombardia presieduta da Luca Ferrazzi in merito ai criteri e alle modalità per l’assegnazione della Dote Sport, che ha proposto alla giunta regionale che almeno il 50% delle risorse siano destinate a famiglie che abbiano la cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea. Favorevole la maggioranza della commissione; contrari Pd e Patto Civico, astenuto il M5S. Su richiesta dei gruppi del M5S e del PD, è stato chiesto di prevedere che ad ogni nucleo familiare con almeno 3 figli minori, possano essere assegnate 2 doti, e di prevedere un aumento delle risorse stanziate per il 2017 già in fase di assestamento di bilancio nella sessione di fine luglio; di verificare la possibilità di aumentare l’ISEE (oggi fissato a 20 mila euro) per le famiglie con disabili. Il gruppo della Lega Nord ha infine chiesto di riservare una quota specifica alle Forze dell’Ordine con modifica della legge 26. Nel 2016 sono state 18mila le famiglie che hanno richiesto la dote di cui 10.500 sono state ritenute idonee. Per il 2017 la giunta regionale ha destinato 2 milioni di euro, il 10% riservato ai minori con disabilità. Le risorse sono ripartite sulle 11 Province lombarde, sulla Città Metropolitana e sul Comune di Milano.