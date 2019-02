9 febbraio 2019- 13:26 Lombardia: siglato protocollo d'intesa con Consulta ordini ingegneri (2)

(AdnKronos) - Al centro del nuovo protocollo, che affonda le radici nella precedente esperienza di collaborazione tra Regione e Consulta, ci sono 21 temi: energia, ambiente, sostenibilità, impianti, certificazione energetica, pianificazione territoriale, rigenerazione urbana, tutela idrogeologica, protezione civile, edilizia pubblica e privata, impianti e strutture sportive, sicurezza stradale, strutture e sismica, attività produttive, innovazione di prodotto e processo, trasporti, infrastrutture e mobilità, ingegneria biomedica, information technology e digitalizzazione, sicurezza nei luoghi di lavoro, formazione e semplificazione. "Ora -aggiunge Foroni- la grande sfida sarà quella della rigenerazione urbana che non è solo una questione di edilizia, ma anche di cultura, di sicurezza e di bellezza delle nostre città". Una "sfida che vogliamo portare a casa entro la fine dell'estate, stabilendo per legge, una volta per tutte, che recuperare l'esistente è più vantaggioso che costruire ex novo. Per fare l'esperienza dei tecnici che la Consulta (Croil) rappresenta, sarà più che mai necessaria e fondamentale".