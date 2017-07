LOMBARDIA: SINISTRA ITALIANA PRESENTA ESPOSTO SU REFERENDUM AUTONOMIA

27 luglio 2017- 17:25

Milano, 27 lug. (AdnKronos) - "Il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, spende 23 milioni di euro per acquistare tablet e poter sperimentare il voto elettronico al referendum truffa del prossimo ottobre nelle regioni del nord, promosso dalla Lega e appoggiato anche da Pd e M5S. Ci tengono talmente tanto alle tasse dei cittadini che le sprecano con farse propagandistiche e spese inutili". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni in una nota, nella quale annuncia che il deputato lombardo Daniele Farina, il segretario regionale di SI Lombardia Tino Magni e il capogruppo in commissione Finanze a Montecitorio Giovanni Paglia hanno presentato oggi un esposto alla procura regionale lombarda della Corte dei Conti. "Con la presente - si legge nell'esposto - si vuole sottoporre alla vostra attenzione il caso dell'acquisto di 24 mila tablet a opera della Regione Lombardia, per un costo complessivo di 23 milioni di euro. A colpire è innanzitutto la finalità dell'intervento, ovvero l'introduzione della possibilità di voto elettronico nel referendum consultivo previsto per Ottobre e relativo alla cosiddetta autonomia".