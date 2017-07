LOMBARDIA: SINISTRA ITALIANA PRESENTA ESPOSTO SU REFERENDUM AUTONOMIA (2)

27 luglio 2017- 17:25

(AdnKronos) - Se "può essere discutibile lo stesso utilizzo dello strumento referendario per intervenire su una materia già altrimenti determinata sul piano normativo, ancora più improprio - prosegue il documento - sembra il richiamo ad una modalità di espressione del voto non prevista da alcuna legge nazionale". E dunque "appare quindi possibile a chi scrive che si sia provveduto per finalità meramente propagandiste ad una spesa ingente di denaro pubblico per dotazioni strumentali di nessuna utilità". E "ancora peggiore sarebbe il caso di un acquisto determinato da esplicite finalità politiche, se risultasse confermato che si sia proceduto in tale direzione per ottenere il via libera di altre forze politiche alla consultazione".