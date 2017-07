LOMBARDIA: SORTE, PER TRENI DEI PENDOLARI AL VIA PIANO DA 1,6 MLD

24 luglio 2017- 20:18

Milano, 24 lug. (AdnKronos) - "Il piano da oltre 1,6 miliardi di euro per comprare subito 160 nuovi treni entra da oggi nel vivo". Lo sottolinea l'assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia Alessandro Sorte commentando l'approvazione, su sua proposta, della delibera in Giunta. "Ricordo - sottolinea Sorte - che si tratta del più importante provvedimento della storia della Regione e che consentirà di attivare subito ben 3 gare di appalto per comprare almeno 160 treni con i quali rinnoveremo completamente la flotta di Trenord".Oggi i treni in servizio in Lombardia sono circa 350, di cui circa la metà è nuova, cioè entrata in servizio dopo il 2007, grazie ai precedenti finanziamenti regionali. La restante metà, quella che si va a sostituire ora, risale al 1975-1990. Si riduce l'età media dei materiali rotabili: era di 25 anni intorno al 2000, è di 18 oggi, arriverà a circa 12 anni intorno al 2025 a conclusione del piano.