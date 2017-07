LOMBARDIA: SORTE, PER TRENI DEI PENDOLARI AL VIA PIANO DA 1,6 MLD (2)

24 luglio 2017- 20:18

(AdnKronos) - Il piano vale 1,6 miliardi di euro a disposizione del bilancio regionale. Verranno svolte tre nuove gare, una per ciascun modello di treno. I treni acquistati saranno dati in uso all'impresa ferroviaria che svolge i servizi in Lombardia (al momento Trenord). Eventuali ribassi d'asta saranno automaticamente reinvestiti in nuovi treni. La puntualità delle consegne sarà garantita da stringenti capitolati di gara e da apposite penali. I treni saranno forniti 'chiavi in mano'."Le gare - conclude l'assessore - verranno bandite entro il 2017. I tempi di consegna dei primi treni sono di circa 2 anni dalla sottoscrizione dei contratti di fornitura. Successivamente, in modo che i pendolari possano vedere i progressi concretamente, entreranno in servizio circa 2-4 treni/mese".