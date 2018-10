4 ottobre 2018- 17:44 Lombardia: sportello garante apre anche in carceri provincia di Pavia (2)

(AdnKronos) - "Il mio intento -prosegue Lio- è portare il servizio in tutte le carceri della Lombardia, avviando collaborazioni con gli uffici dei garanti dei cittadini nei Comuni sedi di case di reclusione. Il mondo carcerario necessita di più attenzione e di una sinergia più forte tra tutti gli enti preposti alla giustizia, all’amministrazione della pena e della detenzione".All’incontro, che si è tenuto nella sala del teatro della casa di reclusione, hanno partecipato anche i consiglieri regionali Monica Forte (M5s), presidente della commissione speciale Antimafia, i consiglieri del Pd Giuseppe Villani e Gian Antonio Girelli, quest’ultimo in qualità di presidente della commissione speciale sulla situazione carceraria.Per il mondo carcerario erano presenti il provveditore regionale per la Lombardia dell’amministrazione penitenziaria, Luigi Pagano, i direttori degli istituti penitenziari di Pavia, Stefania D’Agostino, la direttrice della casa circondariale di Voghera, Mariantonietta Tucci e il direttore del carcere di Vigevano, Davide Pisapia, il garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Provincia di Pavia, Vanna Jahier, l’assessore al Comune di Pavia, Alice Moggi. Ad ascoltare la presentazione del progetto erano presenti numerosi detenuti e i responsabili e rappresentanti della sanità penitenziaria.