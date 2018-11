5 novembre 2018- 21:01 Lombardia: stanziamento di 2,1 mln per strade provincia di Sondrio

Milano, 5 nov. (AdnKronos) - Uno stanziamento di 2,1 milioni di euro per la manutenzione straordinaria delle strade in Provincia di Sondrio è stato deliberato dalla giunta regionale della Lombardia, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Claudia Maria Terzi. "Finanziamo - ha spiegato Terzi - un piano di interventi triennale (2018-2020) investendo circa 700mila euro annui per gli itinerari di adduzione alla rete di interesse regionale che attraversano la Provincia di Sondrio. Diamo riposte concrete alla necessità di manutenere e riqualificare le strade, rimediando ai tagli dei Governi precedenti che hanno svuotato finanziariamente gli Enti locali, come le Province, competenti per la gestione delle arterie stradali", spiega l'assessore. Complessivamente la Regione mette in campo 50,1 milioni di euro in tre anni per la manutenzione delle strade provinciali lombarde. La delibera approva lo schema di accordo tra Regione Lombardia e Provincia di Sondrio con la definizione dei reciproci impegni e l'individuazione degli interventi, che saranno effettuati sulla Sp8 e sulle strade interconnesse alla SS38 come la Sp29, la Sp16, la Sp4, la Sp12 e la Sp14.