24 settembre 2018- 14:43 Lombardia: stanziati 1,1 mln per integrazione scolastica studenti disabili

Milano, 24 set. (AdnKronos) - Un ulteriore stanziamento di 1,1 milioni di euro per ripristinare il taglio applicato dal governo al fondo per l'integrazione scolastica degli studenti disabili. La misura è stata presentata oggi durante la conferenza stampa del dopo Giunta dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dagli assessori Melania Rizzoli (Istruzione, Formazione e Lavoro) e Davide Caparini (Economia, Bilancio e Semplificazione). In concreto, per l'anno scolastico 2017/18 lo Stato aveva messo a disposizione un totale di 13,6 milioni di euro, diventati per quello appena iniziato 12,5 milioni. Per questo Regione Lombardia, che già garantisce 17 milioni di euro, ha deciso di incrementare lo stanziamento di ulteriori 1,1 milioni per assicurare una corretta integrazione scolastica per gli studenti disabili. Beneficiari dei fondi sono i Comuni che gestiscono il servizio. "Ci stiamo impegnando con sforzi e sacrifici su 3 tematiche fondamentali, disabilità, giovani e risorse ai Comuni, intervenendo con risorse che dovrebbero essere reperite a livello statale -spiega Fontana. Tutto ciò a conferma dell'attenzione e della sensibilità che caratterizzano l'attività di questa Giunta nei confronti di situazioni delicate e importanti. Ci auguriamo che con la conquista di maggior autonomia potranno esserci risorse in più per migliorare la qualità della vita dei lombardi". E "assicureremo tutti i fondi per garantire l'integrazione scolastica dei disabili e il loro diritto allo studio". Questa, conclude, è una "priorità assoluta della Regione che sta supplendo ai tagli statali del precedente governo". Lo scorso anno sono stati 6.352 gli studenti disabili presi in carico (5.144 per l'assistenza educativa e 1.208 per il trasporto).