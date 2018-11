12 novembre 2018- 13:17 Lombardia: stanziati 642mila euro per apicoltura

Milano, 12 nov. (AdnKronos) - La giunta regionale della Lombardia ha approvato il piano annuale di attuazione delle misure per potenziare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura e ha stanziato 642mila euro. "Gli apicoltori sono una risorsa fondamentale per l’economia varesina e lombarda. Per questo Regione Lombardia ha approvato una serie di misure di sostegno al settore”. Così Emanuele Monti, consigliere regionale della Lega, evidenziando che "si tratta di un provvedimento che ho seguito personalmente fin dall’inizio. Il Piano andrà ad individuare le misure di sostegno economico nella campagna 2018-2019. Si tratta di 642mila euro, resi disponibili grazie al ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali”. “Il nostro territorio è capofila dell’attività di apicoltura – sottolinea Monti – la Lombardia possiede infatti il 12 per cento del totale nazionale, con circa 143mila alveari presenti nella nostra regione”- “Grazie a questo piano – conclude il consigliere regionale della Lega – daremo sostegno alle nostre aziende per rilanciare l’attività economica e salvaguardare l’importante patrimonio apistico che è fiore all’occhiello della Lombardia”.