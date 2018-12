11 dicembre 2018- 19:02 Lombardia: su autostrada Cremona-Mantova nuovo incontro a gennaio

Milano, 11 dic. (AdnKronos) - Un orientamento comune sulla strategicità dell'opera e un nuovo appuntamento - già fissato per il prossimo 22 gennaio - per verificare definitivamente tempi e procedure da una parte e priorità del territorio dall'altra. Questi gli esiti del Tavolo sulle Infrastrutture per le Province di Cremona e Mantova sull'autostrada 'Cremona-Mantova' cui hanno partecipato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e gli assessori regionali Claudia Maria Terzi (Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile) e Alessandro Mattinzoli (Sviluppo economico). Erano presenti anche, fra gli altri, i sindaci di Cremona, Gianluca Galimberti e Mantova, Mattia Palazzi."La programmazione del futuro di un territorio passa dalla condivisione di obiettivi con i rappresentanti delle zone interessate, e questo comporta delle scelte quantomeno sull'ordine delle priorità. E il Tavolo odierno - ha detto Terzi - è stato una valida occasione di confronto. "Abbiamo chiesto agli interlocutori - ha aggiunto l'assessore - di fornire risposte per il nuovo incontro programmato per gennaio. Da parte nostra ci siamo impegnati a fare una verifica ulteriore sulle tempistiche e sulla finanziabilità per la realizzazione dell'autostrada. Finanziabilità che è stata assicurata, con il presidente Fontana che si è detto disponibile a trovare le risorse". Secondo Terzi, "occorre ricordare che si tratta di una infrastruttura pensata nel 2002 e che quindi probabilmente richiede aggiornamenti progettuali, economico-finanziari e i termini di studi del flusso del traffico. In ogni caso, Regione Lombardia farà gli sforzi necessari per contribuire a colmare il gap infrastrutturale che caratterizza i territori di Cremona e Mantova, senza dimenticare che anche nella scorsa legislatura sono stati finanziati e realizzati interventi significativi".