LOMBARDIA: TERZI, OLTRE 1MLN PER BONIFICHE AMBIENTALI D'UFFICIO

24 luglio 2017- 20:21

Milano, 24 lug. (AdnKronos) - "Oltre 1 milione di euro per sette interventi di bonifica nelle province di Varese, Pavia, Milano, Bergamo e Mantova per sostenere le amministrazioni locali che devono eseguire alcuni interventi d'ufficio". Questo, in sintesi, il provvedimento approvato oggi, dalla Giunta regionale, su richiesta dell'assessore all'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, Claudia Terzi. "Gli interventi d'ufficio - spiega l'assessore - rientrano nell'ambito di quei finanziamenti erogati, su richiesta delle stesse amministrazioni locali, per risanare situazioni che non sono state risolte né dal responsabile dell'inquinamento, né dai proprietari del sito. I contributi riguardano le attività legate alla caratterizzazione/progettazione della bonifica, la loro esecuzione e gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza"."Questo - assicura Terzi - è un primo finanziamento; nei prossimi mesi, attraverso l'utilizzo di altre risorse, riusciremo a finanziare eventuali ulteriori istanze, provenienti dal territorio". Del resto, conclude, "dovrebbe valere l'assunto secondo il quale chi inquina paga, ma non sempre è così e non sempre si riescono a individuare i responsabili dell'inquinamento, per diversi motivi". Come Regione Lombardia, "abbiamo il dovere di contribuire a sanare tutte quelle situazioni che, senza il nostro intervento, rimarrebbero immobili per anni e che potrebbero costituire un rischio sia per la salute dei cittadini, sia per l'ambiente".