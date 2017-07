LOMBARDIA: TERZI, QUASI 1MLN PER ACQUISTO ATTREZZATURE ENTI NO PROFIT

24 luglio 2017- 21:17

Milano, 24 lug. (AdnKronos) - "Destiniamo quasi un milione di euro a enti non profit, da erogarsi in contributi a fondo perduto, per l'acquisto di attrezzature strumentali funzionali al recupero e alla distribuzione dei prodotti alimentari invenduti ai fini della solidarietà sociale". Lo ha detto l'assessore regionale all'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Claudia Terzi al termine del provvedimento approvato dalla Giunta regionale della Lombardia che stabilisce i criteri per l'assegnazione dei contributi e approva uno stanziamento, rifinanziabile anche nei prossimi anni, di 970.200,00 euro."Con questo provvedimento - spiega Terzi - intendiamo implementare, ulteriormente, la rete virtuosa presente in Lombardia che da anni combatte lo spreco alimentare sostenendo le persone in difficoltà e contribuendo, allo stesso tempo, alla riduzione dei rifiuti alimentari". Gli enti no profit, "grazie alle attrezzature oggetto di finanziamento, potranno potenziare le attività di devoluzione degli alimenti, mediante un incremento dei soggetti coinvolti nella rete della devoluzione grazie a un aumento delle tipologie di alimenti ritirabili"."Il contributo - sottolinea l'assessore - è concesso mediante una procedura valutativa, a sportello. Le domande dovranno essere presentate online collegandosi al sistema informativo raggiungibile all'indirizzo web www.siage.regione.lombardia.it a partire da meta' settembre. Il provvedimento avra' un finanziamento a fondo perduto, fino alla concorrenza massima del 90 per cento dell'importo della spesa ammissibile e, in ogni caso, con una soglia massima del contributo pari a euro 200mila".