LOMBARDIA: TERZI, QUASI 1MLN PER ACQUISTO ATTREZZATURE ENTI NO PROFIT (3)

24 luglio 2017- 21:17

(AdnKronos) - Tra le spese ammissibili, costo delle attrezzature strumentali funzionali al recupero ed alla distribuzione dei prodotti alimentari invenduti ai fini di solidarietà sociale, qui di seguito elencate: Veicoli isotermici o coibentati refrigerati; Abbattitori di temperatura; Contenitori isotermici per il trasporto di alimenti; Carrelli termici portavivande; Celle frigorifere, frigoriferi e congelatori e Scaffalature, transpallet ed elevatori. "Questo provvedimento - evidenzia Terzi - rientra appieno nelle nostre politiche rivolte alla lotta allo spreco alimentare ed è una delle eredità di Expo 2015 a cui abbiamo dedicato grande attenzione. Abbiamo già avviato diverse iniziative concrete come il progetto 'l'Abc dello spreco alimentare', per inserire l'educazione ambientale nei programmi scolastici". Ricordando, infine, il progetto 'Reti territoriali virtuose contro lo spreco alimentare', che aveva l'obiettivo di "diminuire la quantità di rifiuti alimentari prodotti dalla grande distribuzione e con un fine sociale: distribuire ai più bisognosi gli alimentari invenduti o in eccedenza", l'assessore conclude sottolineando che "con quest'ultimo progetto, secondo una prima stima, abbiamo recuperato cibo sufficiente per circa 1.661.000 pasti".