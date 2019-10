29 ottobre 2019- 17:43 Lombardia: torna Glocal, festival del giornalismo digitale (3)

(Adnkronos) - Il programma prevede quattro giorni con 45 incontri e 150 speaker in 10 diverse location per riflettere sul futuro della professione giornalistica, con un occhio particolare alla funzione che il racconto e le relazioni hanno nel promuovere un territorio. 'Paesaggi in movimento, Glocal Territori della conoscenza' è il tema portante di tutta l’edizione 2019 del festival: si parla di territori, dei rapporti tra i luoghi e le persone che li abitano e frequentano, di turismo, di strumenti di comunicazione, di tendenze e di idee. Il tutto con uno sguardo particolare verso la conoscenza quale motore che genera occasioni di confronto, incontro e, soprattutto, crescita.In particolare, il festival ospiterà 3 workshop, una tavola rotonda con rappresentati della politica, e un incontro sul futuro dell’informazione con il Vice Presidente di Google News, Richard Gingras, intervistato da Mario Calabresi, già direttore della Stampa e di Repubblica (sabato 9/11, dalle ore 14). Al centro dell’incontro l’importanza delle notizie locali in un mondo digitale e dell’evoluzione di questa professione. Ad arricchire la già folta agenda, eventi collaterali, serate a tema, incontri formativi a cura dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia che faranno di Varese una capitale dell’informazione. I territori non rappresentano solamente una dimensione locale del racconto, ma occorre considerare gli spazi e le esperienze che arrivano da questi luoghi. Glocal infatti guarda al giornalismo locale in una dimensione globale. Da qui la partnership con Anso, l’associazione nazionale della stampa online, e con Google che sta sviluppando in tutto il mondo, e adesso anche in Italia, collaborazioni con il settore editoriale e pubblicitario per lo sviluppo di un giornalismo innovativo, come illustrato da Riccardo Terzi.