LOMBARDIA: VENERDì INFORMATIVA MARONI E FAVA SU REFERENDUM IN CONSIGLIO

26 luglio 2017- 17:17

Milano, 26 lug. (AdnKronos) - "Dopodomani, venerdì 28 luglio, il presidente Maroni e Gianni Fava, assessore delegato al coordinamento dell'azione regionale per il referendum, terranno un'informativa in Consiglio regionale per illustrare nei dettagli i contenuti dell'accordo con le Prefetture, siglato lo scorso venerdì, e quelli del contratto per l'acquisto delle apparecchiature per il voto elettronico, firmato ieri". Lo comunica una nota di Regione Lombardia."Per il voto elettronico del referendum per l'autonomia ci si avvarrà di apparecchiature elettroniche speciali, dotate di particolare sistemi per garantire la sicurezza del voto, che poi, una volta lasciati alle scuole, con i software adeguati, potranno essere usati come tablet per l'attivita' didattica. Il contratto firmato ieri prevede, oltre alla fornitura di queste apparecchiature elettroniche, anche assistenza tecnica, attivita' di formazione e di altro tipo" conclude la nota.