17 luglio 2018- 15:03 Lombardia: via libera Consiglio, ad Arexpo committenza e coordinamento Mind (2)

(AdnKronos) - Via libera con 60 voti favorevoli e 11 astenuti anche a un ordine del giorno presentato dal Partito democratico che impegna la Giunta regionale ad attivarsi per far sì che la società Arexpo in tutte le fasi della sua attività operi in stretto contatto con l’Anac e a operare affinché in tutte le fasi di implementazione, assegnazione e realizzazione dei progetti siano coinvolti anche tutti gli altri soggetti (Prefettura, parti sociali, Comune di Milano e Comune di Rho) "deputati a garantire il costante monitoraggio della correttezza delle procedure, della trasparenza di tutte le attività, del costante controllo di legalità di tutti i soggetti impegnati nell’attività di realizzazione dei progetti e delle tutele salariali e assicurative del lavoro". Il documento impegna infine la Giunta a presentare tempestivamente al Consiglio regionale il complessivo riordino delle centrali di committenza regionale. "Con il voto di oggi -spiega il relatore del provvedimento, Paolo Franco di Forza Italia- il Consiglio regionale lombardo intende consentire un rapido avvio e perfezionamento delle attività di realizzazione dei progetti dello Human Technopole e del campus scientifico universitario Science of Citizens dell’Università statale di Milano, consapevoli della grande importanza che rivestono e del ruolo strategico che avranno per la crescita del nostro territorio". In questo sito, sottolinea, "c'è il futuro della nostra Regione: qui ci sono le iniziative nelle quali la Regione crede e ci sono le sue eccellenze, dall’innovazione alla ricerca, dall’università alla sanità e alla formazione professionale, che avranno successo però solo se tutto il territorio sarà coinvolto". Con questo provvedimento "cerchiamo di accelerare i tempi e garantire la necessaria operatività nel rispetto delle regole".