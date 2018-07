17 luglio 2018- 15:03 Lombardia: via libera Consiglio, ad Arexpo committenza e coordinamento Mind (3)

(AdnKronos) - Nell’esprimere il voto favorevole del gruppo Pd, il capogruppo Fabio Pizzul ha assicurato pieno sostegno alla realizzazione del Mind, "un progetto fortemente sostenuto dal governo Gentilon", lamentando però come lo strumento di committenza individuato in Arexpo presenti alcune criticità: "Esistono -spiega Pizzul- già tre società regionali che svolgono il ruolo di centrale di committenza quali Arca, Lombardia Informatica e Infrastrutture Lombarde, con un parere degli uffici legislativi del Consiglio regionale che lascia aperti molti dubbi sulla scelta di Arexpo come centrale di committenza". Ciò nonostante "alla luce anche dell’approvazione del nostro ordine del giorno, esprimiamo un voto favorevole perché vogliamo dare un messaggio forte di fiducia nell’operato degli azionisti di Arexpo, confidando nella massima trasparenza di ogni atto". Motivando il voto di astensione del gruppo M5Stelle, Marco Fumagalli ha evidenziato come "questo provvedimento, legiferando su una materia che è anche di competenza statale, potrebbe prestarsi all’impugnativa da parte del governo. E Infrastrutture Lombarde tra le società regionali può già svolgere questo ruolo". Viviana Beccalossi del Gruppo Misto ha motivato la sua non partecipazione al voto con la mancanza di sufficiente chiarezza da parte della Giunta che non ha saputo fare adeguatamente luce sulle criticità evidenziate dagli uffici legislativi del Consiglio regionale: "La finalità di questo provvedimento -avverte- è condivisa da tutti, ma permangono molte perplessità nel percorso e negli strumenti individuati".