17 luglio 2018- 15:03 Lombardia: via libera Consiglio, ad Arexpo committenza e coordinamento Mind (4)

(AdnKronos) - Richiamandosi al parere favorevole degli uffici legislativi della Giunta e alle osservazioni presentate dai vertici di Arexpo, diversi consiglieri regionali di Lega Nord e Forza Italia hanno sottolineato come Arexpo sia "la società che presenta le competenze e il profilo migliore per gestire e coordinare la realizzazione del Mind". Inoltre "è una società partecipata anche dal ministero dell’Economia e dal Comune di Milano, condizione che la rende il soggetto preferibile perché garantisce e coinvolge direttamente tutti i maggiori azionisti interessati". In particolare il capogruppo di Forza Italia Gianluca Comazzi ha evidenziato come "la scelta di Arexpo è stata condivisa con il ministero dell’Economia, che è l’azionista di maggioranza relativa della società. Quando mai -si chiede Comazzi, con l’intento di smentire i rischi di possibili impugnazioni da parte del governo- un azionista di maggioranza ricorre contro la società da lui rappresentata e contro il suo stesso amministratore delegato?".Al termine del dibattito generale è intervenuto anche il sottosegretario regionale con delega alla rigenerazione e allo sviluppo dell’area Expo Fabio Altitonante, che ha ricordato come "Arexpo svolge già le funzioni di stazione appaltante e in questo caso specifico è chiamata fornire un supporto concreto all’istituto di tecnologia Human Technopole che è il soggetto capofila del progetto".