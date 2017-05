LOMBARDIA: VIOLI (M5S), GORI AUTONOMISTA? PENSI A FARE IL SINDACO DI BERGAMO

25 maggio 2017- 19:29

Milano, 25 mag. (AdnKronos) - Giorgio Gori "pensi a fare il sindaco di Bergamo, visto che la città, tra le tante altre cose, sta aspettando da oltre un anno e mezzo il bando per la ristrutturazione del teatro Donizetti, oltre all’apertura dell’info point in stazione, prevista per Expo 2015". Così Dario Violi, consigliere regionale del M5s Lombardia, commentando le dichiarazioni del sindaco di Bergamo sul referendum per l'autonomia."Quando due anni fa abbiamo approvato il referendum sull’autonomia lombarda - spiega Violi - Gori aveva dichiarato che avrebbe votato sì. Poi ha fatto un passo indietro. Poi ha sostenuto il referendum accentratore di Renzi. E oggi torna a fare l’autonomista, criticando però la consultazione popolare perché sarebbe troppo onerosa, anche se soltanto un anno fa il suo governo ha buttato 300 milioni di euro perché non ha voluto accorpare il referendum sulle trivelle alle Amministrative, oltre che inutile, perché secondo lui il suo governo è disponibile a concedere maggiore autonomia senza bisogno di passare dal referendum". Dunque, ribadisce Violi, "pensi a fare il sindaco".