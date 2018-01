LOMBARDIA: VIOLI (M5S), LEGISLATURA FALLIMENTO EPOCALE

17 gennaio 2018- 16:34

Milano, 17 gen. (AdnKronos) - "Nessuna discontinuità con Formigoni, quella del centrodestra è stata una legislatura fallimentare tra scandali giudiziari, riforme farlocche e forzature. La Lombardia ha perso in cinque anni due miliardi di euro, nel 2013 il bilancio era di 25 miliardi in spesa corrente, oggi è di 23, e i settori più penalizzati dai tagli ai servizi sono stati la sanità e il trasporto pubblico". Così il candidato alla presidenza di regione Lombardia per il M5S, Dario Violi, nel giorno in cui si chiude ufficialmente la X legislatura. "Le risorse vere sono finite in autostrade e tornei di golf. Infrastrutture inutili, sprechi, iniziative da campagna elettorale, sponsorizzazioni ambigue a grandi eventi passerella per politici: questo è il lascito di questa maggioranza. I bisogni dei lombardi, dal lavoro, al taglio delle tasse, al trasporto pubblico locale, sono stata - sottolinea il candidato pentastellato - l’ultima preoccupazione della Lega e di Forza Italia"."La Lombardia è ancora eccellente grazie ai lombardi e non per i meriti dei politici che hanno governato con il freno a mano tirato. Restano gravi problemi strutturali come la debolezza degli investimenti sul medio-lungo termine, l’abbandono delle PMI grazie a bandi fatti su misura per le grandi aziende e nessuna diversificazione dei finanziamenti su di un territorio che è più di una regione e esprime bisogni diversi. Per ripartire la Lombardia ha bisogno di cultura istituzionale e visione politica per obiettivi. Entrambe hanno casa solo nel M5S", conclude.