LOMBARDIA: VIOLI (M5S), NELLE NOSTRE LISTE CITTADINI CON MANI LIBERE

3 febbraio 2018- 20:16

Milano, 3 feb. (AdnKronos) - "Le liste del M5S per le regionali sono lo specchio di quello che potrebbe essere la Lombardia con il M5S al governo e cioè pulita, dinamica e concreta, gli 85 candidati hanno dimostrato, documenti alla mano, moralità pubblica e rispetto per la legalità". Così Dario Violi, candidato presidente del M5S Lombardia, commenta il deposito delle liste regionali nelle 12 circoscrizioni lombarde. "I nostri candidati sono donne e uomini medici, studenti, avvocati, operai, disoccupati che da anni militano sul territorio rimboccandosi le maniche per restituire ai lombardi il trasporto pubblico, il lavoro, l’ambiente. Sono - dice - cittadini con le mani libere, non devono fare favori a nessuno, e possono davvero riportare al centro dell’agenda politica azioni e progetti per una Lombardia eccezionale".