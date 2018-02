LOMBARDIA: VIOLI (M5S), SFIDO FONTANA E GORI A UN CONFRONTO TV

5 febbraio 2018- 19:15

Milano, 5 feb. (AdnKronos) - “Sfido Fontana e Gori a un confronto Tv. Non si può fare campagna elettorale a suon di comunicati stampa con proposte fondate sul nulla e che non hanno a che vedere con le politiche regionali. E’ il caso delle promesse sui migranti di Fontana e dell’inutile dentista gratis per i bimbi con i denti da latte di Gori". Così Dario Violi, candidato presidente della Lombardia per il M5S. "Vengano in Tv a raccontare balle di fronte ai cittadini se hanno il coraggio”, aggiunge.