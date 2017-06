L'OREAL: NATURA COSMETICOS PRESENTA OFFERTA DA 1 MLD PER ACQUISTO THE BODY SHOP

9 giugno 2017- 09:23

Roma, 9 giu. (AdnKronos/dpa) - L'Oréal ha ricevuto un'offerta da Natura Cosmeticos per l'acquisizione di The Body Shop per un valore di 1 miliardi di euro. Ad annunciarlo è il gruppo francese che sottoporrà la proposta agli organi di rappresentanza dei dipendenti. Acquistato da L'Oreal nel 2006, The Body Shop è l'iconico brand inglese focalizzato su prodotti naturali. E' presente in oltre 60 Paese nel mondo, attraverso vari canali di distribuzione inclusi oltre 3000 punti vendita ed e-commerce.