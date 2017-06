L'OREAL: VENDE THE BODY SHOP A NATURA, FIRMATO CONTRATTO

27 giugno 2017- 09:25

Roma, 27 giu. (AdnKronos/dap) - L'Oréal vende The Body Shop a Natura Cosmeticos. Il gruppo francese ha firmato il contratto dopo aver ricevuto il parere degli organi di rappresentanza dei dipendenti ai quali aveva sottoposto la proposta di acquisto presentata da Natura per un valore di 1 miliardo di euro. L'operazione, annunciata il 9 giugno scorso, passa ora al vaglio delle autorità antitrust in Brasile e negli Stati Uniti. Il closing è previsto nel 2017. Acquistato da L'Oreal nel 2006, The Body Shop è l'iconico brand inglese focalizzato su prodotti naturali. E' presente in oltre 60 Paesi nel mondo, attraverso vari canali di distribuzione inclusi oltre 3000 punti vendita ed e-commerce