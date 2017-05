LORENZIN: ISMETT STRUTTURA ALL'AVENGURDIA A LIVELLO INTERNAZIONALE

16 maggio 2017- 11:44

Palermo, 16 mag. (Adnkronos) - "L'Ismett di Palermo e' un assoluto elemento di vanto a livello internazionale". Lo ha detto la ministra della Salute Beatrice Lorenzin in un videomessaggio inviato all'Istituto mediterraneo per i trapianti di Palermo nel giorno in cui festeggia i suoi primi venti anni. "Tengo moltissimo a questo istituto - dice ancora Lorenzin - Ha avuto il riconoscimento di assoluta eccellenza, non solo a livello nazionale. E io ci sono per l'Ismett, l'unica struttura a cui, in quattro anni, ho riconosciuto l'accreditamento Irccs. Da fuori vedono l'Ismett un vero punto di riferimento e io mi aspetto molto altro dall'Ismett, una vera struttura all'avanguardia".