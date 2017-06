LOTTA AL TURISMO SESSUALE, LUNEDì A PALERMO CONFERENCE ISTITUZIONALE

30 giugno 2017- 17:19

Palermo, 30 giu. (AdnKronos) - La lotta al turismo sessuale minorile sarà lunedì prossimo al centro della Conference istituzionale che si terrà lunedì prossimo, 3 Luglio a Palermo, presso la Chiesa San Mattia ai Crociferi, a partire dalle ore 10,30 alle ore 13. La Conference è organizzata da Mete Onlus, presieduta da Giorgia Butera in collaborazione con Ecpat Italia ed EBNT. "L’incontro costituisce l’occasione per ufficializzare la richiesta al Presidente ENAC, Vito Riggio, di inserire all’interno de “La Carta del Passeggero” i riferimenti della Legge 269/98 di contrasto al Turismo Sessuale Minorile, e la diffusione in tutti gli aeroporti italiani del Poster “Stop Sexual Tourism”, volto a sensibilizzare i turisti in transito", spiegano gli organizzatori. La Conference ha ricevuto il Patrocinio de: la Presidenza del Senato della Repubblica, la Presidenza della Camera dei Deputati, il Comune di Palermo, l’Università degli Studi di Palermo, Zonta, Enac, Assaeroporti, OSPDH, Gesap, Sac S.p.A., Lega Navale Italiana – Sezione Palermo Centro, AGIUS, Antigone, Rainbowweb, Inner Wheel, Club Palermo e Mondello, Istituto HFC e Symposium. L’EBNT giunge quest’anno alla decima edizione dell’“Osservatorio per l’applicazione della legge 269/98 e Codice di Condotta dell’industria turistica”, che negli anni ha messo in luce il declino dell’attenzione sul fenomeno, a causa del vuoto legislativo da un lato, e della disintermediazione turistica dall’altro."I dati d’indagine evidenziano uno scenario in calo circa l’attenzione al fenomeno: se la tendenza è ormai chiara, appare necessario innovare anche nell’attività di Osservatorio", dice ancora Mete Onlus.