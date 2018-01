LOTTERIA ITALIA, TUTTI I BIGLIETTI VINCENTI

7 gennaio 2018- 09:20

(AdnKronos) - Nell’ultima edizione della Lotteria Italia il Lazio svetta per premi assegnati: il primo premio da 5 milioni, il quinto da 500mila euro, 16 di seconda categoria da 50mila euro e 25 di terza da 20mila euro ciascuno portano il montepremi complessivo regionale a 6,8 milioni di euro totali, riporta Agipronews. Quasi il doppio rispetto alla Lombardia, che con un premio di prima categoria da 2,5 milioni, 9 da 50mila euro e ben 29 da 20mila arriva poco sopra i 3,5 milioni di euro complessivi. Il terzo posto va al Piemonte con i due premi da 1,5 e 1 milione che si sommano a 11 tagliandi da 20mila euro ciascuno che portano il totale poco sopra i 2,7 milioni di euro.Il primo premio da 5 milioni di euro va al tagliando Q 067777 che è stato venduto ad Anagni, in provincia di Frosinone, presso l’Autogrill A2 La Macchia ovest. Il tagliando che ha assegnato il secondo premio, da 2,5 milioni di euro (P 245714), è stato venduto a Milano in via Domodossola 15, mentre il biglietto corrispondente al terzo premio da 1,5 milioni (D 034660) è stato venduto a Rosta (TO) in via Rivoli 4. Sempre in provincia di Torino, a Pinerolo, finisce il quarto premio da un milione (P 462926), venduto in via Trento 23. Il quinto premio da 500mila euro (D 243750) è stato venduto nella stazione di Roma Termini. 50MILA EURO - Ecco le serie e i numeri dei 50 biglietti estratti di seconda categoria del valore di 50.000 euro ciascuno comunicati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli: F 233484 Firenze U 205349 Montese (MO) I 465167 RomaU 076485 Magione (PG) R 415050 Roma B 114774 Bagnolo Mella (BS) I 170928 Bresso (MI) R 089935 Altopascio (LU) M 405207 Tivoli (RM) A 133596 S. Gennaro Vesuv. 