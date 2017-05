LOUIS VUITTON CELEBRA VENT'ANNI DI ATTIVITà A PALERMO, OSPITI GLI 'SCIUSCIà' DI CONFARTIGIANTO

24 maggio 2017- 14:09

Palermo, 24 mag. (AdnKronos) - Il 26 maggio 2017 Louis Vuitton celebra i venti anni di attività dello store di Palermo, che si trova nel cuore pulsante della città, in via della Libertà, 7. Inaugurato nel 1997, il negozio si affaccia con le sue sette vetrine sulla città di Palermo, "offrendo una vasta gamma di accessori sia della collezione uomo che donna e di prodotti legati al mondo del viaggio". "Per celebrare questo importante anniversario, Louis Vuitton renderà omaggio al savoir faire della maison nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 maggio, dalle ore 11 alle ore 18. Sarà presente uno degli artigiani più esperti della Manufacture de Souliers Louis Vuitton di Fiesso d’Artico, nella Riviera del Brenta, in Veneto, distretto mondiale dell’artigianalità manifatturiera della calzatura", si legge in una nota."Con sapiente maestria, mostrerà la realizzazione, interamente a mano, delle cuciture “goodyear” e “novergese”, espressioni della più alta qualità artigiana - spiegano dalla casa francese - Inoltre, il negozio Louis Vuitton ospiterà in questa occasione, alcuni rappresentanti della cooperativa Shoeshine 2.0, recentemente costituita dalla Confartigianato Palermo con l’intento di valorizzare e riportare alla luce l’antico mestiere dello “sciuscià”. Per la prima volta e in anteprima, all’interno del negozio Louis Vuitton di Palermo, questi professionisti lustrascarpe daranno dimostrazione del loro savoir faire e sveleranno preziosi accorgimenti per la cura delle calzature".Infine, per celebrare l’anniversario ventennale di Louis Vuitton a Palermo, sarà eccezionalmente presentata la collezione di borse e accessori “Masters”, realizzata in collaborazione con l’artista newyorkese Jeff Koons, il quale ha trasposto l’arte figurativa dei suoi dipinti “Gazing Ball” - una serie di riproduzioni dipinte a mano su larga scala dei lavori dei Grandi Maestri - in una collezione di prodotti Louis Vuitton. Le riproduzioni dell’artista dei lavori di da Vinci, Tiziano, Rubens, Fragonard e Van Gogh sono state trasferite sulle borse icona della maison, come la Speedy, la Keepall e la Neverfull, accessori di piccola pelletteria e tessili.