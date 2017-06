LUCCA: MATTEOLI, CENTRODESTRA PUò VINCERE BALLOTTAGGIO

13 giugno 2017- 16:37

Roma, 13 giu. (AdnKronos) - "A Lucca si è registrato un soddisfacente risultato del centrodestra che al ballottaggio del 25 giugno può riconquistare l'amministrazione civica". Lo afferma il senatore di Forza Italia Altero Matteoli."Desidero ringraziare Remo Santini per l'impegno e la passione con cui ha condotto la campagna elettorale, giungendo al secondo turno ad una incollatura al suo avversario di sinistra. Il suo risultato -prosegue l'esponente azzurro- corona anche la scelta unitaria del centrodestra, a riprova che l'accoppiata tra un candidato credibile e l'unità della coalizione che lo appoggia spalanca la strada del successo oltre a rendere il centrodestra competitivo. Dove a tale tipo di impostazione, si sono preferite invece altre logiche e scelte non condivisibili sul piano politico, come a Forte dei Marmi e a Camaiore, la sconfitta preventivata è stata netta". Un plauso -conclude Matteoli- va a tutti i nostri candidati di Lucca e, in particolare, al primo degli eletti, Marco Martinelli, che ha dimostrato la sua capacità di rapportarsi felicemente con gli elettori".