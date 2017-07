LUCIFERO SQUAGLIA L'ITALIA, BOLLINO ROSSO IN 17 CITTà

31 luglio 2017- 17:24

(AdnKronos) - Caldo record su tutta Italia con Lucifero, tra domani e mercoledì. Giorno nel quale in 17 città è stato segnalato 'Bollino Rosso'. Livello che indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con "possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche" si legge sul sito del ministero della Salute. "Tanto più prolungata è l’ondata di calore - aggiungono gli esperti - tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute". Inferno Lucifero, i consigli anti-afa Domani, le città colpite dal caldo estremo da 'Livello 3' sono Bologna, Campobasso, Frosinone, Pescara e Roma. Mercoledì, invece, toccherà a Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Viterbo.