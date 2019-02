26 febbraio 2019- 13:53 Lufthansa: Air Dolomiti aumenta voli con Monaco e Francoforte

Roma, 26 feb. (AdnKronos) - Air Dolomiti, nel segno di una crescita progressiva, annuncia l’espansione del proprio network. Con l’operativo estivo, a partire dal prossimo 31 marzo, la compagnia intensifica i collegamenti per raggiungere Monaco di Baviera e Francoforte. Air Dolomiti opererà le rotte Torino – Monaco di Baviera per 5 voli al giorno dal lunedì al venerdì e 3 voli il sabato e la domenica per un totale di 31 frequenze settimanali; Torino – Francoforte con 4 voli al giorno per un totale di 28 frequenze settimanali; Pisa – Monaco di Baviera con 2 voli al giorno per un totale di 14 frequenze settimanali che andranno ad aggiungersi alle attuali Verona, Venezia, Firenze, Bologna e Bari per Monaco (e da Verona per Francoforte) per le quali i viaggiatori possono contare già da tempo su voli plurigiornalieri.La consueta collaborazione tra Air Dolomiti e Lufthansa si rafforza invece con i voli Malpensa – Monaco di Baviera con 12 frequenze settimanali (2 voli al giorno dal lunedì al venerdì e 1 volo al giorno il sabato e la domenica); Firenze – Francoforte con 21 frequenze settimanali (3 voli al giorno); Monaco di Baviera – Graz con 12 frequenze settimanali (2 voli al giorno dal lunedì al venerdì, e 1 volo al giorno il sabato e la domenica); Francoforte – Linz con 7 frequenze settimanali (1 volo al giorno).Dalla prossima stagione estiva, inoltre, Air Dolomiti collegherà gli aeroporti di Genova e Trieste con Monaco e una volta la settimana Ancona, Cagliari, Catania, Palermo sempre sullo scalo bavarese. Per conto della casa madre la compagnia opererà da Monaco anche su importanti destinazioni europee come Birmingham, Bilbao, Bruxelles, Cluj, Copenhagen, Göteborg, Nizza, Marsiglia, Lussemburgo, Praga, Tolosa, Lione.