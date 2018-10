23 ottobre 2018- 12:43 Lufthansa: Air Dolomiti cresce a Verona, al via Accademia Volo

Roma, 23 ott. (AdnKronos) - Air Dolomiti, compagnia aerea italiana del Gruppo Lufthansa, annuncia investimenti e un piano di crescita che prevede l’assunzione di nuovo personale. L'aviolinea, fortemente radicata sul territorio veronese, sta pianificando l’introduzione di nuove macchine, attualmente 12 quelle operative, che porteranno la flotta ad un totale di 26 unità. L’arrivo di nuovi aerei avverrà gradualmente da gennaio 2019 fino al 2023 e sarà un avvenimento che aprirà le porte a centinaia di nuove assunzioni sia di personale navigante che di terra. In particolare, per il personale di condotta, è previsto un progetto all’avanguardia, una novità assoluta in Italia: l’ideazione di un’Accademia di Volo firmata Air Dolomiti grazie alla quale nasceranno nuovi piloti. In collaborazione con il Centro di Addestramento per l’Aviazione di Lufthansa e la European Flight Academy – EFA. Air Dolomiti lo finanzierà in parte offrendo borse di studio per permettere ai cadetti di fare un percorso di addestramento. È in fase di conclusione un accordo con un importante istituto bancario per agevolare gli aspiranti piloti. La compagnia sta investendo per ricercare ragazzi che desiderano intraprendere questo cammino proponendo loro una formazione ad hoc che prevede il superamento di una selezione iniziale con test specifici come il DLR ad Amburgo in Germania in lingua inglese e prove psicoattitudinali per poi continuare la preparazione nel rispetto degli standard del Gruppo Lufthansa.