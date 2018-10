23 ottobre 2018- 12:43 Lufthansa: Air Dolomiti cresce a Verona, al via Accademia Volo (2)

(AdnKronos) - Nel programma, della durata di due anni, gli aspiranti first officer dovranno ottenere tutti i brevetti e l’abilitazione per poter sedere nel cockpit dell’Embraer 195, il jet di Air Dolomiti da 120 posti. Unico vincolo: rimanere in azienda per almeno cinque anni. Le prime selezioni avranno inizio nel 2019 ma i candidati possono già inviare il curriculum vitae alla compagnia. “Air Dolomiti sosterrà finanziariamente il programma con l’intenzione di trovare giovani motivati e capaci che colgano questa grande opportunità” afferma Joerg Eberhart, presidente & ceo di Air Dolomiti che continua “diventare piloti è un sogno che spesso rimane nel cassetto per ragioni economiche perché molto costoso ottenerne il brevetto. Io sono convinto che ci siano molti ragazzi e ragazze talentuosi che meritino un’opportunità. L’Italia è un Paese ricco di potenziale e mi auguro che la nostra idea venga accolta con entusiasmo”. Partner del progetto è anche l’Università degli Studi di Verona con la quale Air Dolomiti sta definendo un accordo per proporre ai futuri piloti un percorso universitario a completamento di quello dell’Accademia di Volo. La collaborazione con l’Università è la premessa per una futura e più ampia partnership.