LUFTHANSA: ATTERRA A MALPENSA PRIMO VOLO CON NUOVA LIVREA

8 febbraio 2018- 16:41

Roma, 8 feb. (AdnKronos) - Il primo volo commerciale di un aeromobile Lufthansa con la nuova livrea - Airbus A321 (numero di licenza: D-AISP) - è partito questa mattina da Monaco e atterrato a Milano Malpensa intorno alle ore 13.00, per poi proseguire il viaggio per Parigi Charles de Gaulle. Una volta rientrato a Monaco, l’Airbus condurrà i passeggeri a Francoforte, dove terminerà il proprio tour. Lufthansa ha svelato ieri la nuova livrea, simbolo di cambiamento e rinnovo della brand image, con due eventi esclusivi dedicati a clienti e dipendenti organizzati presso i due hub di Francoforte e Monaco. Di fronte ad una platea composta da più di 3.000 ospiti, Lufthansa ha presentato ufficialmente il Boeing 747-8 e l’Airbus A321 con il nuovo design. “Lufthansa è cambiata, è più moderna e di successo come mai prima d’ora, e questo cambiamento sarà da oggi visibile da tutti. La gru, che ci ha sempre accompagnati, rappresenta gli ottimi servizi offerti da Lufthansa. Da oggi incarnerà l’altissima qualità, il servizio eccellente, la competenza, l’affidabilità, l’innovazione della Compagnia”, ha dichiarato Carsten Spohr, Chairman of the Executive Board of Deutsche Lufthansa.