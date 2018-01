LUFTHANSA: CON EUROWINGS VOLI DA NORIMBERGA A CATANIA E OLBIA

24 gennaio 2018- 17:07

Roma, 24 gen. (AdnKronos) - Eurowings opererà da fine marzo voli per Catania, Olbia, Palma di Maiorca, Creta dall'aeroporto di Norimberga diventato la dodicesima base della compagnia. Inoltre la rotta Berlino/Tegel-Norimberga si arricchirà di un volo ulteriore alla domenica sera. I voli sono già prenotabili in internet sul sito o tramite l’app della compagnia low cost del gruppo Lufthansa. Le nuove rotte di Norimberga saranno operate con un Boeing 737-800, ricevuto in leasing da Tuifly, con le seguenti frequenze settimanali: otto volte per Palma di Maiorca, due volte per Catania e Olbia e di lunedì e venerdì per Creta. L’apertura di una base a Norimberga è per Eurowings una pietra miliare in una fase di rapida crescita. “Con oltre 30 milioni di passeggeri trasportati l’anno scorso, Eurowings - dichiara il ceo di Eurowings Oliver Wagner - è diventata la terza compagnia low-cost in Europa. Questa posizione verrà consolidata quest’anno con un’ulteriore crescita dalla Germania e dall’Austria. Dopo aver inaugurato molte nuove rotte da Monaco completiamo la nostra offerta nella Germania meridionale con il collegamento di Norimberga. Ci aspettiamo una partenza sfolgorante a Norimberga soprattutto grazie ai voli per Maiorca e per le altre destinazioni turistiche”.