LUFTHANSA: EUROWINGS APRE BASE A PALMA DI MAIORCA

25 maggio 2017- 17:45

Roma, 25 mag. (AdnKronos) - Ventitre destinazioni, 6.000 voli all’anno, un milione di passeggeri: Eurowings apre una nuova base a Palma di Maiorca. La compagnia low-cost del Gruppo Lufthansa farà stazionare per la prima volta degli aeromobili in Spagna. Si comincia con quattro Airbus A320 che da Maiorca collegano più di 20 città in Germania, Austria e Svizzera.“Così siamo in grado di garantire ai residenti e a chi viaggia per piacere un’offerta capillare con una delle compagnie aeree leader in Europa”, ha commentato Oliver Wagner, ceo di Eurowings. “I voli Eurowings - ha detto - per Palma sono fra i più prenotati da quasi tutti gli aeroporti”. Nei periodi di punta delle ferie estive sono in programma circa 300 voli alla settimana dagli aeroporti tedeschi e austriaci. “Su questa rotta operiamo anche con degli Airbus A330 che trasportano oltre 300 passeggeri alla volta e che vengono di solito usati sul lungo raggio”. Ma c’è di più. “A breve amplieremo la nostra flotta su Maiorca da quattro a sei aeromobili per restare leader nella crescita su Maiorca”, ha rivelato Wagner.