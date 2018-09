21 settembre 2018- 17:09 Lufthansa: Eurowings aumenta voli tra Dusseldorf e New York

Roma, 21 set. (AdnKronos) - Eurowings aumenta i voli da Düsseldorf a New York. A partire dal 1° dicembre 2018, la compagnia aerea offrirà sei voli a settimana per New York – Aeroporto di Newark (EWR) – in aggiunta alle connessioni già esistenti con JFK. Eurowings è subentrata nel collegamento offerto in precedenza da Lufthansa, permettendo ai passeggeri che volano con Eurowings dalla capitale del Nord Reno – Vestfalia di scegliere, per la prima volta, tra i due aeroporti di New York. Eurowings amplia il suo network a lungo raggio dall’aeroporto di Düsseldorf, attualmente la base più grande di Eurowings, con i voli supplementari per New York. Il piano voli invernale 2018/2019 porta i passeggeri di Eurowings da Düsseldorf a New York, Fort Myers e Miami (USA), Cancun (Mexico), Punta Cana e Puerto Plata (Repubblica Domenicana), Varadero e L’Avana (Cuba), Montego Bay (Jamaica) e Bangkok (Thailandia). La sussidiaria di Lufthansa offre ai suoi passeggeri di Düsseldorf una più ampia scelta di rotte rispetto a qualsiasi altro aeroporto. Nello scalo più grande del Nord Reno – Vestfalia stazionano 40 aeromobili di Eurowings, con più di 1.700 voli diretti alla settimana per 95 destinazioni in Germania e nel resto del mondo.