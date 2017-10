LUFTHANSA: EUROWINGS, 'DECIDI TU DOVE VOLEREMO', CLIENTI SCELGONO ROTTE

4 ottobre 2017- 17:44

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - "You vote, we fly" ovvero "Decidi tu dove voleremo". E' la nuova campagna che lancia Eurowings che coinvolge i passeggeri nella scelta di nuove rotte da aprire. Eurowings, spiega così l'aviolinea controllata da Lufthansa, è attualmente la compagnia in più rapida crescita in Europa. Ogni giorno 670 voli trasportano circa 90.000 passeggeri attraverso l’Europa, verso gli Stati Uniti, i Caraibi e l’estremo oriente. Il network di Eurowings comprende attualmente 160 destinazioni in circa 50 paesi e la tendenza è in aumento. Ma anche il network più esteso non corrisponde a tutti i desideri." E chi, se non i nostri clienti, sa quale dovrebbe essere la prossima destinazione servita da Eurowings?", chiede la compagnia. Ecco perché i passeggeri possono adesso scegliere quale sarà il prossimo hotspot europeo da inserire nel network di Eurowings. Sul sito vote-and-fly.com chiunque può partecipare alla campagna “You vote, we fly” e votare per la destinazione favorita. Dopo questa prima tornata di votazioni resteranno tre finaliste che saranno votate nel corso della gran finale su Facebook in ottobre con un voto-live. "Sarà Biarritz, Brac, Bergen o Belfast? O magari Trieste, Castellón o Shannon? E che dire di Mostar, Podgorica o Trapani? Ai passeggeri la scelta!", è l'invito della compagnia. “Sono i nostri clienti - dice Oliver Wagner, ceo e coo di Eurowings - a decidere quale sarà la prossima destinazione di Eurowings, cosa mai successa in altre compagnie aeree. 'You vote, we fly' mostra ancora una volta quanto la compagnia sia vicino ai propri passeggeri. Eurowings mette anche in palio 50 voli per due persone per raggiungere la destinazione vincitrice.” Quale destinazioni preferirebbe Oliver Wagner? “Sono tutte mete top - risponde Wagner - come la compagnia che le servirà: Eurowings”.