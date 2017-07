LUFTHANSA: EUROWINGS, IN SCORSO WEEKEND RECORD CON 250MILA PASSEGGERI

18 luglio 2017- 13:49

Roma, 18 lug. (AdnKronos) - Eurowings, la compagnia low costo del gruppo Lufthansa, porta la Germania in vacanza. Solo durante lo scorso weekend Eurowings ha portato in vacanza oltre 250mila passeggeri, cifre mai raggiunte prima. A partire dal 14 luglio Eurowings offrirà più di 670 voli al giorno. L’imponente crescita della compagnia aerea low-cost sta cambiando sempre più gli assetti di forza nei cieli tedeschi.Eurowings è ora leader di mercato da quattro aeroporti tedeschi. In precedenza la compagnia era la prima dalle sue basi di Colonia/Bonn e Stoccarda. Attualmente Eurowings ha scalato le classifiche diventando la più importante anche dagli aeroporti di Amburgo e Düsseldorf.