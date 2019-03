14 marzo 2019- 09:47 Lufthansa: in 2018 passeggeri Italia 11,3 mln, +20,2%

Roma, 14 mar. (AdnKronos) - Crescita a doppia cifra per il traffico di Lufthansa in Italia. Le compagnie aeree del gruppo hanno, infatti, registrato un incremento del numero di passeggeri trasportati da e verso l'Italia del 20,2% rispetto all'anno precedente. I diversi vettori del gruppo, Lufthansa (compresa Air Dolomiti), Austrian Airlines, SWISS, Eurowings, Brussels Airlines e Edelweiss hanno infatti trasportato sulle loro rotte da e verso l'Italia nel 2018 ben 11,3 milioni di passeggeri, in forte aumento rispetto ai 9,4 milioni di passeggeri dichiarati nel 2017. Il contributo più importante a questa crescita arriva da Eurowings, capace di quasi raddoppiare il numero di passeggeri grazie ai nuovi potenziamenti delle rotte avviati nella stagione invernale del 2017 e ai nuovi collegamenti da Roma e Milano verso Dusseldorf e da Roma verso Colonia; per quanto riguarda il Sud Italia, dall'inverno 2017, nuovi voli collegano l'aeroporto di Catania a Stoccarda e Francoforte. Il Gruppo Lufthansa è stato inoltre in grado, nel 2018, di coniugare la forte crescita in termini di passeggeri con una maggiore capacità ed efficienza: il seat load factor per il mercato italiano nel 2018 è infatti risultato migliore dell'1,3% rispetto al 2017, conseguenza diretta di un aumento del 20,2% del numero di passeggeri a fronte di un incremento della capacità del 17%.Le destinazioni preferite dai passeggeri italiani nel 2018 risultano essere – fatta eccezione per gli hub di Francoforte, Zurigo, Monaco e Vienna – New York, Los Angeles, San Francisco, Miami e Chicago negli Stati Uniti e Shanghai e Tokyo in Asia. Questi collegamenti saranno ulteriormente rafforzati implementando nuove rotte internazionali a lungo raggio e migliorando quelle esistenti: le nuove rotte comprenderanno Austin, operata da Lufthansa con partenza da Francoforte e Buenos Aires, gestita da Edelweiss con partenza da Zurigo.