14 marzo 2019- 09:29 Lufthansa: in 2018 ricavi +6% a 35,8 mld, utile cala a 2,1 mld -8%

Roma, 14 mar. (AdnKronos) - Ricavi in crescita per Lufthansa nel 2018. Il colosso tedesco ha registrato un giro d'affari pari a 35,8 miliardi con un incremento del 6% rispetto al precedente esercizio. Di questi, i ricavi da traffico si sono attestati a 28,1 miliardi con un aumento del 7%. In flessione l'ebit adjusted pari a 2,8 miliardi, con un calo del 4% rispetto al 2017. Il risultato netto scende a 2,2 miliardi, -8% rispetto al 2017. A pesare, spiega l'aviolinea, l'incremento del costo del carburanti e i costi straordinari dovuti all'integrazioni di asset di Air Berlin.