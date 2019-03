14 marzo 2019- 10:32 Lufthansa: Spohr, '2018 anno di successo, secondo miglior risultato storia'

Roma, 14 mar. (AdnKronos) - Per Lufthansa, "il 2018 è stato un altro anno di successo in termini finanziari. Abbiamo conseguito il secondo miglior risultato nella storia della nostra compagnia. E' un grande risultato frutto del lavoro di squadra di tutte le 135 mila persone che lavorano nel gruppo". Così il Ceo di Lufthansa, Carsten Spohr commentando i risultati del 2018."Per i nostri clienti - aggiunge - vogliamo essere il miglior gruppo di compagnie europee in Europa. Allo stesso tempo siamo pienamente consapevoli della necessità di mantenere attività commerciali sostenibili. Questo è il motivo per cui continuiamo ad investire in aeromobili avanzati, silenziosi e a basso consumo di carburante".I 40 velivoli a lungo raggio all'avanguardia che abbiamo ordinato ieri, sottolinea ancora Spohr, "sostituiranno gli aerei a quattro motori meno efficienti della nostra flotta. Di conseguenza avremo completamento modernizzato la nostra intera flotta a lungo raggio entro la metà del 2020". Ieri, infatti, il gruppo tedesco ha effettuato un maxi ordine per 40 nuovi aerei di lungo raggio, di cui 20 Boeing 787-9 e 20 ulteriori Airbus 350-900. Il valore della commessa si attesta a 12 miliardi di dollari a prezzi di listino.