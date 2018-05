8 maggio 2018- 15:35 Lufthansa: Spohr, troppo caro aeroporto Francoforte

Roma, 7 mag. (AdnKronos) - L'aeroporto di Francoforte "è troppo caro" e "questo deve cambiare". Ad affermarlo è stato il ceo di Lufthansa, Carsten Spohr, per il quale il più grande scalo tedesco, dove sono transitati nel 2016 61 milioni di passeggeri, non è all'altezza delle aspettative per la qualità premium. "Nel frattempo, faremo sforzi più grandi per spostare la nostra crescita su Zurigo, Monaco e Vienna", ha detto Spohr parlando oggi all'assemblea degli azionisti del gruppo.