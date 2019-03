14 marzo 2019- 11:03 Lufthansa: Svensson (Cfo), 'dividendo stabile a 80 cents per 2018'

Roma, 14 mar. (AdnKronos) - Grazie ai risultati "favorevoli" conseguiti da Lufthansa nel 2018 "in un contesto di mercato difficile" "proporremmo all'Assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo stabile per l'anno finanziario 2018 di 80 centesimi". Ad affermarlo è Ulrik Svensson, il Chief Financial Officer della compagnia tedesca. Questo, aggiunge, Svensson, "permetterà ai nostri azioni di poter partecipare al successo della nostra azienda continuando a darci la forza di investire nella nostra crescita futura".