15 novembre 2018- 17:05 Lusso: consensus Altagamma, +5% crescita nel 2019

Milano, 15 nov. (AdnKronos) - "Con una previsione di crescita al 5% nel prossimo anno, si conferma che i consumi mondiali dei personal luxury goods nel triennio 2017-18-19 si presentano in costante e solida crescita. Questo nonostante una serie di fattori politici ed economici esogeni al comparto abbiano cominciato ad essere sempre più minacciosi in questo secondo semestre 2018 e potrebbero avere – verso la fine del prossimo anno - un impatto ulteriore". Lo afferma Armando Branchini, vicepresidente di Fondazione Altagamma, presentando oggi a Milano, nel corso dell’Osservatorio Altagamma 2018, le previsioni sull’andamento del settore alta gamma nel 2019, realizzate della Fondazione stessa con la collaborazione dei maggiori analisti internazionali specializzati. In particolare, per l'abbigliamento si stima una crescita del 2%, per la gioielleria, occhiali e penne del 4%, per pelle, scarpe e accessori del 7% e per profumi e cosmetici del 5% (invariato art de table). Rispetto ai mercati, il consensus indica +3% Europa. +4% Nord America. +1% America Latina, +5% Giappone, +10% Asia, +2% Middle East, +2% resto del mondo.