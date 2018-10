31 ottobre 2018- 11:23 Lusso: Gruppo Chalhoub incubatore di start up con The Greenhouse

Milano, 31 ott. (AdnKronos) - Favorire la nascita di start up, mettendo a disposizione le proprie competenze in ambito di accelerazione tecnologica. A lanciare l'iniziativa il Gruppo del lusso medio orientale Chalhoub che in questo modo intende anche supportare le unità al proprio interno. Tutte le attività che hanno a che vedere con la trasformazione avvengono sotto l'egida di Rania Masri, Chief Transformation Officer che guida il team 'Shift'. In particolare, The Greenhouse, attraverso 'Ibtikar', ha accolto le prime startup alla fine di settembre. Si tratta di cinque realtà selezionate che riceveranno una sovvenzione di 20.000 dollari americani per un programma di accelerazione di tre mesi privo di equity fee. A loro verrà offerto accesso al mercato e competenza nel retail attraverso le partnership del Gruppo con oltre 300 marchi, oltre 600 punti vendita e una copertura regionale capillare in 14 Paesi.'Ibtikar' offre l'opportunità a qualsiasi dipendente di gestire e sviluppare un'idea imprenditoriale per adottare modalità di lavoro più agili. The Greenhouse si trova all’interno del Dubai Design District, che fa parte dell'investimento del Gruppo nella comunità D3 con la sua posizione strategica nel cuore di Dubai. "The Greenhouse è un elemento tangibile della trasformazione; incarnando i principi di iniziare piccoli, fallendo o crescendo velocemente. Permetterà anche di stare al passo con tutte le ultime tendenze della tecnologia al dettaglio e di posizionare il Gruppo come una calamita per startup innovative, oltre ad attrarre talenti ad alto potenziale" afferma Dina Sidani, Head of The Greenhouse.